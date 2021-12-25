Информация о статусе сервера обновлена только что. Что делать, если сайт недоступен ?

Узнайте, работает ли Spishu.ru в нормальном режиме или есть проблемы сегодня

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Что делать, если сайт SPISHU.RU недоступен?

Если SPISHU.RU работает, однако вы не можете получить доступ к сайту или отдельной его странице, попробуйте одно из возможных решений:

Кэш браузера.

Чтобы удалить кэш и получить актуальную версию страницы, обновите в браузере страницу с помощью комбинации клавиш Ctrl + F5.

Блокировка доступа к сайту.

Очистите файлы cookie браузера и смените IP-адрес компьютера.

Антивирус и файрвол. Проверьте, чтобы антивирусные программы (McAfee, Kaspersky Antivirus или аналог) или файрвол, установленные на ваш компьютер - не блокировали доступ к SPISHU.RU.

DNS-кэш.

Очистите DNS-кэш на вашем компьютере и повторите попытку доступа на сайт. Смотреть видео-инструкцию ↓ Очистите DNS-кэш на вашем компьютере и повторите попытку доступа на сайт.

VPN и альтернативные службы DNS.

VPN: например, мы рекомендуем NordVPN.

Альтернативные DNS: OpenDNS или Google Public DNS.

Плагины браузера.

Например, расширение AdBlock вместе с рекламой может блокировать содержимое сайта. Найдите и отключите похожие плагины для исследуемого вами сайта.

Сбой драйвера микрофона

Быстро проверить микрофон: Тест Микрофона.