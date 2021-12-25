Obychi.ru

Вебсайт: obychi.ru

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Не определены.



Что делать, если сайт OBYCHI.RU недоступен?

Если OBYCHI.RU работает, однако вы не можете получить доступ к сайту или отдельной его странице, попробуйте одно из возможных решений:

Кэш браузера.
Чтобы удалить кэш и получить актуальную версию страницы, обновите в браузере страницу с помощью комбинации клавиш Ctrl + F5.

Блокировка доступа к сайту.
Очистите файлы cookie браузера и смените IP-адрес компьютера.

Антивирус и файрвол. Проверьте, чтобы антивирусные программы (McAfee, Kaspersky Antivirus или аналог) или файрвол, установленные на ваш компьютер - не блокировали доступ к OBYCHI.RU.

DNS-кэш.
Очистите DNS-кэш на вашем компьютере и повторите попытку доступа на сайт. Смотреть видео-инструкцию  

VPN и альтернативные службы DNS.
VPN: например, мы рекомендуем NordVPN.
Альтернативные DNS: OpenDNS или Google Public DNS.

Плагины браузера.
Например, расширение AdBlock вместе с рекламой может блокировать содержимое сайта. Найдите и отключите похожие плагины для исследуемого вами сайта.

Сбой драйвера микрофона
Быстро проверить микрофон: Тест Микрофона.

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Возможно, на сайте obychi.ru некорректно настроено перенаправление с разных версий. В этом случае воспользуйтесь ссылками ниже:

http://obychi.ru    https://obychi.ru    http://www.obychi.ru    https://www.obychi.ru


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